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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области при заливке катка чуть не затопили соседние дома

14 февраля 2020 13:52
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В Самарской области при заливке катка чуть не затопили соседние дома
При этом качество заливки катка оставляет желать лучшего.

В поселке Мирный Самарской области жители попросили обустроить школьный каток. Администрация школы настолько увлеклась процессом заливки, что чуть не затопила соседние дома.
Владимир Игнатьев, председатель отделения «Справедливая Россия» по Красноярскому району Самарской области, обратил внимание губернатора Дмитрия Азарова на неудовлетворительное состояние школьного стадиона в п. Мирный, который зимой должен функционировать как каток.
«Прошу обратить внимание на поселок Мирный Красноярского района, на территорию школы. Посмотрите в каком состоянии спортивная площадка, ноги сломаешь. Весь прошлый и нынешний год ветер гуляет на хоккейной коробке!» - пишет Владимир Игнатьев в своем Twitter.
Администрация школы оперативно отреагировала на сигнал. 11 февраля снег решили не чистить, а растопить кипятком.

12 февраля каток продолжали заливать, но добиться ровного покрытия не удалось. Работы продолжили 13 февраля, к вечеру жители стали опасаться за сохранность близлежащих домов.
«Останавливайте заливку катка, а то соседние дома затопите, да и за двое суток лить воду без остановки, ни один бюджет школы не сдюжит. Приемная губернатора, отметьте вопрос решён, а то весной затопит всех» - попросил Владимир Игнатьев.

При этом качество заливки катка оставляет желать лучшего, пишет ФедералПресс.

Фото: скриншот из твиттера.
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