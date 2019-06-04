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В Самарской области пресекли попытку сбыта синтетического наркотика

4 июня 2019 10:19
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В Самарской области пресекли попытку сбыта синтетического наркотика
Запрещенное вещество обнаружили в автомобиле.

В Комсомольском районе города Тольятти сотрудники отдельного батальона ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г.Тольятти остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля отечественного производства.

В ходе беседы с нарушителем полицейские заметили, что находящаяся в салоне пассажирка стала заметно нервничать, кроме того, женщина неадекватно реагировала на окружающую обстановку, у нее присутствовали признаки наркотического опьянения. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть автомобиль.

В ходе досмотра автотранспорта, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанных сверток, внутри которого находились 18 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Пакет был спрятан под капотом автомобиля.

Правоохранители установили что мужчина 1990 года рождения и женщина 1985 года рождения прибыли в Тольятти из Московской области.
По данным экспертов, изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством «мефедрон» и «N-метилэфедрона» общей массой более 4,5 килограмм.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества.

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