В Самарской области пресекли попытку сбыта синтетического наркотика

56

В Комсомольском районе города Тольятти сотрудники отдельного батальона ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г.Тольятти остановили за нарушение ПДД водителя автомобиля отечественного производства.В ходе беседы с нарушителем полицейские заметили, что находящаяся в салоне пассажирка стала заметно нервничать, кроме того, женщина неадекватно реагировала на окружающую обстановку, у нее присутствовали признаки наркотического опьянения. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть автомобиль.В ходе досмотра автотранспорта, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у задержанных сверток, внутри которого находились 18 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Пакет был спрятан под капотом автомобиля.Правоохранители установили что мужчина 1990 года рождения и женщина 1985 года рождения прибыли в Тольятти из Московской области.По данным экспертов, изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством «мефедрон» и «N-метилэфедрона» общей массой более 4,5 килограмм.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества.