В Самарской области после ДТП сразу две машины оказались в кювете

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ДТП произошло вечером 15 декабря в Красноярском районе. Мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем «Вортекс», двигаясь по автодороге со стороны г. Уфа в направлении г. Москва, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил выезд на сторону встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ 390945», под управлением водителя 1991 года рождения. После столкновения автомобиль «Вортекс» допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, в свою очередь, автомобиль «УАЗ 390945» также совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, молодой человек, управлявший автомобилем «УАЗ 390945» был госпитализирован, другой водитель был отпущен домой, сообщает облМВД.