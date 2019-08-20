В Самарской области полицейские провели для детей профилактическое мероприятие по безопасному поведению на улице

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Так, на днях в селе Приволжье полицейские провели профилактическое занятие по Правилам дорожного движения и безопасному поведению на улице для воспитанников социально-реабилитационного центра «Солнечный лучик».В ходе встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Дьякова рассказала детям, где и когда появился первый светофор, что означают его цвета, и напомнила, насколько важно это устройство в регулировании дорожного движения. Вместе с инспектором мальчишки и девчонки также повторили, как правильно вести себя вблизи проезжей части и переходить дорогу.В свою очередь, исполняющая обязанности инспектора по делам несовершеннолетних Юлия Николаева рассказала воспитанникам центра о культуре безопасного поведения в местах массового отдыха. Она напомнила, что детям запрещено в вечернее и ночное время находиться в общественных местах без сопровождения взрослых, а также обратила внимание на соблюдение правил поведения на водоемах, при посещении леса и в быту.Общение проходило в форме диалога, что позволило детям задать полицейским интересующие их вопросы.В завершение мероприятия правоохранители пожелали успехов воспитанникам центра. Ребята поблагодарили гостей за интересную беседу и пообещали всегда быть внимательными и не нарушать правила дорожного движения, сообщает облМВД.