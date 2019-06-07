В Самарской области пенсионер упал в открытый колодец на дороге и умер
7 июня 2019 13:41
75
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 60-летнего жителя поселка Междуреченск Сызранского района Самарской области. Пенсионер провалился в колодец и скончался от полученных травм.
Инцидент произошел вчера, 6 июня, в вечернее время, сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, мужчина упал в технический колодец и получил серьезные травмы. Прибывшие медики смогли лишь зафиксипровать смерть старика. В настоящее время правоохранители проводят соответствующую проверку, по окончанию которой будет принято пооцессуальное решение, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 июня 2019 23:04
По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей. Закон
259
5 июня 2019 16:15
Он получил через посредника от студента денежные средства в размере 21 тысячи рублей за проставление зачетов и экзаменов, без фактической их сдачи. Закон
302
5 июня 2019 15:39
Кроме того, сейчас в ведомстве определяют причастность каждого задержанного к этому преступлению. Закон
3941
4 июня 2019 22:34
Эксплуатировался надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8м/с и ненадлежащем закреплении... Закон
265
4 июня 2019 22:14
Индивидуальный предприниматель совершил подключение к электросети парка через электрощит, проложив поврежденный кабель к указанному щиту... Закон
255
4 июня 2019 16:30
Похороны бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина пройдут 6 июня на Митинском кладбище в Москве. Закон
342
3 июня 2019 17:14
В настоящее время всем детям оказана медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует. Закон
311
Происшествия
7 июня 2019 13:41
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествия
74
7 июня 2019 12:49
Аварии произошли в Тольятти и Самаре. Происшествия
87
7 июня 2019 12:38
Самарского министра заподозрили в аффилированности со строительным бизнесом отца. Происшествия
96
Криминал
7 июня 2019 09:59
Он ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Криминал
128
6 июня 2019 10:52
Тот пытался отобрать у женщины сумку. Криминал
173
6 июня 2019 09:59
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего. Криминал
213
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
95
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
87
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
314
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
329
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
244
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
392
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
132
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
557
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
629
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
974
Мероприятия