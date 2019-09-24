В Самарской области ожидают заморозки до минус трех градусов
24 сентября 2019 11:23
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Во вторник, 24 сентября, днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, возможен мокрый снег. Ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха +4… +9 °C.
В среду, 25 сентября, синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, температура воздуха +5… +10 °C, ночью вновь может похолодать до -3 °C, сообщает Приволжское УГМС.
Фото pixabay.com
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