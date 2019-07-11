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В Самарской области отбывающего наказание в колонии уличили в причастности к банде в Нальчике

11 июля 2019 10:15
98
В Самарской области отбывающего наказание в колонии уличили в причастности к банде в Нальчике
С использованием автомобиля он осуществлял транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате реализации сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий в июне 2019 года получена информация о возможной причастности лица, отбывающего наказание в пенитенциарном учреждении региона, к деятельности незаконных вооруженных формирований северокавказского бандподполья и вооруженному нападению на г.Нальчик в 2005 году.

В дальнейшем указанная информация подтвердилась. Установлено, что гражданин России, 1984 г.р., осужденный Приволжским окружным военным судом к 6 годам лишения свободы в 2014 году, в 2005 году оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований, в том числе, причастным к нападению на силовые ведомства г.Нальчика в октябре 2005 года. В частности, с использованием автомобиля он осуществлял транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов (свыше 40 единиц автоматического оружия и пистолетов, 5 ящиков гранат, несколько тысяч боеприпасов), осознавая, что указанные предметы будут использоваться в преступной деятельности радикальными группировками. Пособничество членам незаконного вооруженного формирования указанное лицо оказывало по религиозным соображениям, а также из-за наличия родственных связей с некоторыми участниками нападения.
В настоящее время полученные материалы оперативно-розыскной деятельности направлены в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
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