В Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела о ДТП со смертельным исходом

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Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2017 года женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем ЛАДА 219050 на 32.1 км автомобильной дороги «Сызрань – Шигоны – Волжский Утес» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении. Она столкнулась с автомашиной ВАЗ 21074 под управлением женщины 1986 года рождения. В результате ДТП водители были доставлены в медицинское учреждение. Впоследствии водитель ВАЗ 21074 скончалась, а женщина, управлявшая а/м ЛАДА 219050, получила телесные повреждения, имеющие признаки тяжкого вреда здоровью.В настоящее время женщине-водителю предъявлено обвинение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облМВД.