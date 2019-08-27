В Самарской области охотники обстреляли дачников вместо уток
27 августа 2019 13:33
144
Дачники СНТ «Озерки» Самарской области подверглись обстрелу из охотничьего оружия. О том, что в их дома и машины летит большое количество дроби, выпускаемой охотниками по уткам, жители сообщили в соцсети Твиттер вечером 17 августа, прилагая в подтверждение своих слов фото УАЗика-«буханки» и шестерых человек «вооруженных до зубов».
Дачники пишут, что попытки вразумить горе-охотников своим силами не увенчались успехом: «Они вернулись и ржут!» — написала дачница Надежда Паух. Безуспешны оказались звонки в МЧС и полицию, которая, по словам жителей, так и не приехала.
Уходя из-под обстрела, люди были вынуждены покинуть свою дачу, опасаясь за детей. Через 2 дня после происшествия департамент охоты и рыболовства откликнулся на сообщение и дал ответ, из которого следует, что в указанном случае имеются признаки нарушения ст.8.37 КоАП в связи с осуществлением охоты с огнестрельным оружием ближе 200 м от жилья, а также нарушения ст. 20.13 КоАП по причине стрельбы из оружия в населенных пунктах. Ведомство уверило, что в кратчайшие сроки будут проведены рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками полиции в целях установления лиц, нарушающих требования законодательства, с последующим привлечением их к ответственности, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 августа 2019 18:38
Медоев упоминался в расследовании журналиста Ивана Голунова о столичном похоронном рынке. Закон
314
26 августа 2019 16:53
В момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения. Закон
307
24 августа 2019 22:46
Астронавт Энн Макклейн получила доступ к банковскому счёту своей бывшей супруги, находясь на МКС. Закон
465
22 августа 2019 14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей Закон
356
22 августа 2019 13:23
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
262
21 августа 2019 19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги. Закон
396
21 августа 2019 14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют. Закон
388
Происшествия
27 августа 2019 13:33
Люди были вынуждены покинуть свою дачу, опасаясь за детей. Происшествия
143
27 августа 2019 13:29
Врачи не смогли его спасти. Происшествия
107
27 августа 2019 12:27
Ему назначили обязательные работы сроком 200 часов. Происшествия
156
Криминал
27 августа 2019 13:49
Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Криминал
84
26 августа 2019 12:20
Ему грозит лишения свободы на срок до 6 лет. Криминал
214
26 августа 2019 11:53
Ранее он был судим за разбой. Криминал
218
Видео
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
130
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
296
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
256
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
507
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1276
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
628
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2074
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
337
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
632
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
441
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
600
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
961
Мероприятия