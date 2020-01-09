В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. Со вчерашнего дня, 8 января, местами по Самарской области - туман при видимости 500 метров и менее с сохранением, ночью и утром 09.01.2020г.».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области 8 (846) 337-72-82.