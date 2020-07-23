В Самарской области обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов наркосодержащих растений.

261

В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2020». Очередной этап мероприятия прошел на территории губернии в июле 2020 года. Основная цель операции – выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресечение каналов поступления наркотических средств растительного происхождения в незаконный оборот.Сотрудниками полиции выявлено 117 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. В ходе операции 103 лица привлечены к уголовной ответственности. Правоохранителями обнаружено и уничтожено более 58 тысяч кв.м. очагов дикорастущих наркосодержащих растений.Так, в Сергиевском районе сотрудники группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району выявили очаг произрастания дикорастущей конопли. Площадь участка составила 1 250 квадратных метров.Полицейские совместно с представителями администрации муниципалитета провели масштабное мероприятие по ликвидации наркосодержащих растений. Обнаруженный участок очистили с помощью роторной косилки.Тольяттинские оперативники в ходе проведения оперативных мероприятий обнаружили и изъяли у ранее судимого безработного местного жителя 1990 года рождения пять пакетов с веществом растительного происхождения. Изъятое направили на исследование в ЭКО УМВД России по г. Тольятти. Установлено, что в пакетах находилось наркотическое вещество – гашиш массой более 960 грамм.По данному факту следователем СО СУ УМВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Следствие продолжается.Участковые уполномоченные полиции Волжского района в ходе документирования административного правонарушения обнаружили и изъяли у жительницы 1976 года рождения марихуану массой свыше 50 грамм.По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.