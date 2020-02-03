В Самарской области незаконно работавших мигрантов

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Правоохранители прибыли на территорию складов, расположенных в Центральном районе города Тольятти. В складских помещениях осуществлялись хранение и переработка овощей и фруктов.В ходе проверки выявлено пять иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих. Установлено, что двое жителей зарубежья работали с нарушением закона. Так, трудовая деятельность работниками велась без патента на работу. Нарушители законодательства привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». Также работодатель не уведомил в установленном порядке органы исполнительной власти о том, что привлек к труду иностранцев, сообщает облМВД.Начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области Сергей Иванов отмечает: «В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя, допустившего иностранных граждан к трудовой деятельности. Ответственность за подобное нарушение предусматривает штраф в размере до 800 тысяч рублей. Полицейские продолжат проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства на территории Самарской области».