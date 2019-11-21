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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области на трассе погибла женщина

21 ноября 2019 13:54
148
В Самарской области на трассе погибла женщина
Ее иномарка улетела в кювет.

В Самарской области произошло смертельное ДТП. Авария произошла на трассе Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка — Русская Селитьба.

— Вечером 20 ноября 39-летняя женщина ехала за рулем «Ниссана-Альмеры» в сторону Сергиевска. Превысив скорость, она не справилась с управлением. Автомобиль откинуло в правый кювет, после чего он перевернулся, — рассказали представители ГУ МВД по Самарской области.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Рядом с ней в машине ехал 26-летний пассажир. Он получил ушибы и ссадину левой голени, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МВД по Самарской области
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