В Самарской области мастер по ликвидации аварий ответит за смерть человека

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении мастера по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа..Как сообщалось ранее, 10 марта 2018 года при выполнении работ по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области, трое рабочих потеряли сознание. Один из рабочих - мужчина, 1991 года рождения скончался от острого отравления нефтепродуктами, двое других сотрудников были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. По версии следствия, смерть рабочего наступила в результате нарушений трудового законодательства, а также должностной инструкции и положений по технике безопасности со стороны мастера по ликвидации аварий и их последствий на объектах добычи нефти и газа.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Красноярского района Самарской области, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.