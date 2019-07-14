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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области из-за ДТП нефть разлилась по дороге

14 июля 2019 12:44
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В Самарской области из-за ДТП нефть разлилась по дороге
Загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло.

В ночь на 14 июля в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля «Лада Веста» и грузового автомобиля «SCANIA» перевозившего нефть объемом 26 куб. м. на 957 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе н.п. Алесандровка Ставропольского района.

По прибытию установлено что, в результате ДТП погибших и пострадавших нет. Произошло опрокидывание цистерны на бок, и утечка нефти из наливной горловины объемом около 1 куб. м. на площади около 150 кв. м. Движение на данном участке дороги было организовано по реверсивной схеме. Загрязнение водоемов и земель сельскохозяйственного назначения не произошло. На месте работают силы и средства грузоотправителя по откачке нефти из емкости, установке цистерны на колеса и сбору вылившейся нефти. Завершение работ запланировано на 19.00 14 июля, сообщает облМЧС.

Силами пожарно-спасательных подразделений было проведено боевое развёртывание и пенная атака, с целью недопущения возгорания нефти.
Проведены работы по локализации утечки нефти путем обвалования. Движение на данном участке дороги было восстановлено.
На месте происшествия привлечено 21 человек и 9 ед. техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 ед. техники.

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