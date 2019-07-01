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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области ищут ушедшую из дома пожилую женщину

1 июля 2019 12:44
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В Самарской области ищут ушедшую из дома пожилую женщину
Она исчезла 26 июня.

Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Путятова Анна Гавриловна 1938 года рождения, жительница села Алексеевка Борского района. Женщина ушла из дома 26 июня 2019 года и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые, седые до плеч, лицо бледное, глаза голубые, губы тонкие.

Была одета: длинная черная юбка х/б, кофта белого цвета в полоску черного цвета, тапочки домашние голубого цвета, бежевые носки.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МО МВД России «Борский» по телефону: 8(84667) 2-13-80, сообщает облМВД.

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