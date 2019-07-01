В Самарской области ищут ушедшую из дома пожилую женщину
1 июля 2019 12:44
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Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Путятова Анна Гавриловна 1938 года рождения, жительница села Алексеевка Борского района. Женщина ушла из дома 26 июня 2019 года и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы прямые, седые до плеч, лицо бледное, глаза голубые, губы тонкие.
Была одета: длинная черная юбка х/б, кофта белого цвета в полоску черного цвета, тапочки домашние голубого цвета, бежевые носки.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МО МВД России «Борский» по телефону: 8(84667) 2-13-80, сообщает облМВД.
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