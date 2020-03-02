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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области грузовик на ночь застрял в луже под мостом

2 марта 2020 09:58
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В Самарской области грузовик на ночь застрял в луже под мостом
Спасатели помогли отбуксировать автоцистерну.

В 8:37 1 марта дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Тольятти были направлены на место дорожно-транспортного происшествия на 987 км трассы М-5, развязка на п. Поволжский.

На подтопленном участке дороги, под мостом, находилась автоцестерна с водителем внутри. Автомобиль был неисправен и находился там с вечера 29 февраля и всю ночь. Водитель не хотел покидать свой автомобиль, поэтому от эвакуации на надувной лодке отказался.

Очевидцы безуспешно пытались буксировать большегруз, но подойти к автомобилю, чтобы прицепить трос, было невозможно без специального оборудования.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти, используя водолазное снаряжение, смогли прицепить буксировочный трос, после чего другой большегруз смог вытянуть автоцестерну из лужи.

В 11:20 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены. Медицинская помощь водителю не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.



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