В Самарской области браконьер лишился запрещенного оружия
17 ноября 2019 13:14
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Как сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области, 13 ноября на территории охотничьего хозяйства «Домашкинское», расположенного на территории Кинельского района Самарской области, сотрудниками ДПС был задержан автомобиль марки «Грейт Вол». Водитель - гражданин Л осуществлял охоту с заряженным охотничьим огнестрельным (нарезным) оружием иностранного производства, калибра 9,3х62, оснащенным тепловизионным прицелом.
В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, орудие охоты и боеприпасы изъяты, пишет TLTgorod.
Фото pixabay.com
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