В Самарской области баржа протаранила три катера на причале
15 августа 2019 12:32
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В Красноярском районе произошла авария на 1703-м километре реки Волги. Тягач, который толкал пустую баржу, не справился с управлением и врезался в берег около пристани в районе поселка Волжского.
— Информация о происшествии поступила ночью 15 августа. На место выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что столкновение произошло из-за отказа двигателя тягача. Баржа протаранила три судна около причала. В результате аварии никто не пострадал. Судоходство ограничивать не пришлось, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На барже повреждений не обнаружили. А вот ущерб трех катеров предстоит оценить экспертам, пишет 63.ру.
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