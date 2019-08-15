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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области баржа протаранила три катера на причале

15 августа 2019 12:32
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В Самарской области баржа протаранила три катера на причале
Судно после столкновения осталось целым.

В Красноярском районе произошла авария на 1703-м километре реки Волги. Тягач, который толкал пустую баржу, не справился с управлением и врезался в берег около пристани в районе поселка Волжского.

— Информация о происшествии поступила ночью 15 августа. На место выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что столкновение произошло из-за отказа двигателя тягача. Баржа протаранила три судна около причала. В результате аварии никто не пострадал. Судоходство ограничивать не пришлось, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На барже повреждений не обнаружили. А вот ущерб трех катеров предстоит оценить экспертам, пишет 63.ру.

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