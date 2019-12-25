В Самарской области автомобилистка перевернула машину в кювет

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24 декабря ДТП произошло в 08:05 в Волжском районе. Женщина-водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», двигался по автодороге «Новокуйбышевск - Речников» со стороны г. Самара в направлении г. Новокуйбышевск. Во время движения нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля, была госпитализирована, сообщает облМВД.