В Самарской области автомобиль перевернулся в кювет, водитель погиб

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ДТП произошло в Кошкинском районе вечером 30 июня в 22:30 на 6 км. 081 м. автодороги Кошки – Долиновка - Залесье. Водитель, мужчина 1978 г.р., ехал на Лада Калина в сторону с. Залесье и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался до приезда врачей, сообщает облМВД.