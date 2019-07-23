В Самарской области Лада Приора "сбросила" иномарку в кювет

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ДТП произошло в Сызранском районе 22 июля. Водитель за рулем Лада Приора, двигаясь по федеральной автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Тольятти при повороте не предоставил преимущество в движении иномарке Рено Сандеро.Произошло столкновение с последующим съездом а/м Рено Сандеро в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП пострадали: пассажиры а/м Рено Сандеро девушка 1995 г.р., мужчина 1986 года рождения, мужчина 1990 года рождения и молодой человек 1995 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, сообщает облМВД.