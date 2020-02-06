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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре загорелось судно на воздушной подушке с пассажирами

6 февраля 2020 09:41
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В Самаре загорелось судно на воздушной подушке с пассажирами
По предварительной версии, причина случившегося - замыкание электропроводов.

В среду, 5 февраля, в третьем часу дня, загорелся моторный отсек судна на воздушной подушке «Хивус-1», следовавшего по маршруту Самара - Рождествено.
В это время на борту были пять пассажиров.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, капитан судна ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» обнаружил задымление, когда высаживал людей на Проране. Он потушил отсек сам, никто не пострадал.

По предварительной версии, причина случившегося - замыкание электропроводов, пишет Самру.ру.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку.
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