В Самаре задержали пьяного полковника на военном КамАЗе
25 августа 2019 12:57
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Вчера, 24 августа, в дневное время суток был задержан один из руководителей военного аэродрома поселка Кряж. Полковника задержали за «пьяную езду». Об этом стало известно благодаря активистам «Ночного Патруля».
Водителя военного КамАЗа заметили активисты в поселке Кряж Куйбышевского района. Поведение водителя было странным, как показалось борцам за вождение авто без нарушений правил безопасности. Ведь тот снес шлагбаум. Они передали информацию экипажу ДПС. Правоохранители сразу же выехали на место. И тут началась настоящая погоня. Полковник просто так «сдаваться» не хотел. Но спустя некоторое время он все-таки был задержан. Активисты «Ночного Патруля» рассказывают, что на место были вызваны руководители военного. От медицинского освидетельствования водитель КамАЗа отказался.
В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст.12.26 КОАП РФ. Также сообщается, что руководители военного будут принимать решения по дальнейшему прохождения службы данного гражданина.
Однако, со слов активистов «Ночного Патруля», на адекватные действия руководителей Центрального военного округа надеяться не приходиться, поскольку уже неоднократные информации про пьяных военных оставались без внимания, пишет ПроГородСамара.
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