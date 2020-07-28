В Самаре задержали мужчину, бросившего гранату в полицейских

В Самаре задержан 58-летний мужчина, который 27 июля бросил гранату в полицейских, сообщает СУ СК по Самарской области.
В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. В ходе допроса задержанный отрицал умысел на причинение телесных повреждений потерпевшим.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к своей супруге, где у них произошла ссора, в ходе которой он причинил ей руками телесные повреждения. Услышав шум, соседи вызвали сотрудников полиции.
"В тот момент, когда сотрудники стали заходить в квартиру, подозреваемый бросил в супругу гранату, которая взорвалась. Один из сотрудников полиции закрыл собой женщину. В результате срабатывания взрывного устройства, потерпевшая и сотрудники полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщается в релизе СУ СК.
Обезвредили подозреваемого те же полицейские. При этом мужчина уже держал в руках вторую боевую гранату Ф-1.
Сейчас всем потерпевшим оказывается медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья отсутствует.
По уголовному делу создана следственная группа, назначены судебно-медицинские, взрывотехническая и комплексные судебные экспертизы.
Ход и результаты уголовного дела находятся на контроле у руководителя следственного управления СКР по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, пишет Волга Ньюс
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