В Самаре возбуждено сразу 10 уголовных дел за контрафакт

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В 2019 году в результате деятельности мобильных групп Самарской таможни обнаружено более 61 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции, сумма ущерба по оценке правообладателей составила более 113 млн. руб.Среди выявленных контрафактных товаров кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, сумки, кепки, рюкзаки, портмоне, незаконно маркированные такими известными товарными знаками как Nike, Adidas, Reebok, Balanciaga, Gucci, Philipp Plein и др.По итогам выявления самарскими таможенниками товаров с признаками контрафактных в мае 2019 г. органами полиции было возбуждено 10 уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Самарской таможни.