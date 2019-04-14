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В Самаре водитель врезался в металлические столбы на обочине

14 апреля 2019 11:46
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В Самаре водитель врезался в металлические столбы на обочине Мужчина попал в больницу.
Мужчина попал в больницу.

Вечером 13 апреля водитель 1993 г.р., управляя БМВ-320, ехал по ул. Товарная. Напротив стр.70 он не справился с рулевым управлением и допустил съезд на обочину, после чего допустил наезд на препятствие (металлические столбы), расположенные справа по ходу своего движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель бригадой СМП доставлен в больницу. Госпитализирован, сообщает облМВД.
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