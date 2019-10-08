В Самаре водитель на иномарке сбил двух пешеходов

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К счастью, они серьезно не пострадали.

ДТП произошло в Самаре 7 октября. 34-летний водитель, управляя автомобилем «Рено» двигался около дома № 1 на улице Никольская.



По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель нарушил ПДД и допустил наезд на 57-летнего мужчину и 18-летнего юношу, находившихся на прилегающей территории.



В результате ДТП пешеходы получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой, сообщает облМВД.