В Самаре водитель без прав врезался в два дерева и покинул место ДТП

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ДТП произошло в Самаре 25 июня.Водитель 1995 года рождения без прав ехал на Toyota Mark II по ул. Маломосковская. Напротив дома № 20 по Московскому шоссе нарушил п.10.1 ПДД РФ. Он совершил наезд на бордюрный камень правого края проезжей части, после чего транспортное средство, двигаясь по газону, наехало на два дерева. В нарушение п.2.5 ПДД РФ водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся.Нарушитель установлен сотрудниками полиции в ходе проведения проверки по сообщению из лечебного учреждения об обращении пассажира указанного автомобиля 2001 года рождения, которая с места ДТП на попутном транспорте была доставлена в лечебное учреждение с травмой головы. Девушке назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.