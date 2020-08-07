В Самаре во время ремонта дома погиб рабочий

Он приводил в порядок фасад дома и сорвался с высоты.
В Самаре следователи и прокуратура выясняют детали несчастного случая на производстве. Он произошёл днём в четверг, 6 августа, в Советском районе.
— Во время работ на фасаде дома на Бобруйской, 89, погиб рабочий. Он упал с высоты, — рассказали в региональной прокуратуре.
На месте трагедии работали следователи. А сотрудники прокуратуры проверяют управляющую компанию. Им предстоит выяснить, соблюдалась ли техника безопасности во время высотных работ, пишет 63.ру.
За последние несколько месяцев это далеко не первый несчастный случай на производстве. Так, в начале июня в Пестравском районе во время работ в канализационном коллекторе погибло трое рабочих. Ещё одного мужчину отправили в больницу.
А в начале июля спасатели отрабатывали вызов на завод по производству картона в Куйбышевском районе. Здесь рабочего задавило прессом.
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