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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре во время пожара в квартире пострадала молодая женщина

13 августа 2019 12:22
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В Самаре во время пожара в квартире пострадала молодая женщина
Возгорание произошло на ул. Ялтинской.

Пожар произошел днем 12 августа. Из дома было эвакуировано 10 человек.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, вызов поступил в 14:49. В квартире одного из домов на ул. Ялтинской горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м.

В 15:08 огонь был потушен. Пожарным удалось спасти пострадавшую 26-летнюю женщину, пишет СитиТраффик.
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