В Самаре вновь изъят из продажи санкционный сыр

150

В Самаре на территории Губернского рынка были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции животного происхождения.В результате проведенных таможенных осмотров помещений и территорий у двух индивидуальных предпринимателей были обнаружены сыры различных сортов производства Франции, Голландии, Германии, Италии, Финляндии, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации. Общий вес санкционных сыров составил 38,4 кг.Помимо этого, были обнаружены сыры без маркировки и наличия ветеринарно-сопроводительных документов, общий вес которых составил 21,4 кг.Продукция была изъята из торгового оборота в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Самарской таможни.