В Самаре вагоновожатый чуть не подрался с дорожными рабочими
22 августа 2019 10:24
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Поздно вечером 21 августа около ТЦ "Вива Лэнд" на проспекте Кирова случился конфликт - поссорились и едва не подрались дорожные рабочие и водитель трамвая, сообщают очевидцы в социальных сетях.
По версии наблюдателей, вагоновожатый пытался проехать по рельсам, где шел ремонт дороги. Ждать, пока рабочие уберут с пути инструменты, он не захотел или не мог, и решил проехать по препятствиям. Рабочие возмутились и попытались войти в трамвай, но, по сведениям очевидцев, не сумели открыть двери. Вероятно, все ограничились обменом "любезностями", после перепалки трамвай последовал дальше.
По предварительной информации, из-за происшествия никто не пострадал, пишет Территория Самара.
Фото: Facebook
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