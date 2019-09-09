В Самаре в ТЦ «Вива Ленд» сработала пожарная сигнализация, эвакуировали 300 человек
9 сентября 2019 09:08
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В воскресенье, 8 сентября, в торговом центре «Вива Ленд» на проспекте Кирова в Самаре сработала пожарная сигнализация. Из здания срочно эвакуировали всех посетителей и персонал, а уже через несколько минут туда подъехали сотрудники экстренных служб. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- Сообщение на пульт дежурного о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 17:58. На место автоматически были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. Проверка показала, что произошло ложное срабатывание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
По данным оперативного ведомства, всего из торгового центра были эвакуированы 300 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас «Вива Ленд» работает в обычном режиме, пишет "КП в Самаре".
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