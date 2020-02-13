В Самаре в ТЦ «Космопорт» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020 09:58
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Вечером в среду, 12 февраля, в столице региона пожарные выезжали по тревоге в один из торговых центров. В ТЦ «Космопорт» недалеко от кинотеатра сработала пожарная сигнализация.
— Пожарные проверили здание, очагов возгорания они не нашли. По всей видимости, сигнализация сработала ложно, — рассказали 63.RU в ГУ МЧС России по Самарской области.
В ведомстве сообщили, что эвакуации посетителей в торговом центре не проводили. Однако, судя по фото очевидцев, люди всё-таки покинули здание после срабатывания сигнализации. Аналогичный инцидент произошел в середине декабря в ТЦ «Мега». Тогда из молла эвакуировали 700 человек.
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