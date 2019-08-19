В Самаре в ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля «Рено Сандеро»

131

ДТП произошло 18 августа в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель-женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено Сандеро», двигалась по ул. Первомайская со стороны ул. Больничная в направлении пр. Ленина. По предварительной версии полицейских, женщина при повороте налево совершила столкновение с автомобилем «Рено Логан», под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП пострадали 2 пассажира автомобиля «Рено Сандеро»: молодой человек 1994 года рождения и девушка 1998 года рождения, оба они были доставлены в больницу и позже отпущены домой.В целом за 18 августа на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП. При этом 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Шесть человек погибло. По вине нетрезвого водителя произошла одна авария, сообщает облМВД.