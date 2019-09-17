В Самаре в ДТП пострадала девушка-автомобилистка

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ДТП произошло в 17:00 в Самаре 16 сентября. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по ул. Антонова - Овсеенко со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Ивана Булкина. При проезде регулируемого перекрестка не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, вследствие чего столкнулся с автомобилем «Хундай». В результате ДТП пострадала девушка-водитель автомобиля «Хундай», 1991 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.