В Самаре в ДТП на ул. Свободы пострадали двое: пассажирка и пешеход

81

ДТП произошло в Самаре 11 сентября. Водитель-женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем «Деу-Матиз», двигалась по ул. Свободы. При проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог она не выполнила требование ПДД уступить дорогу, приближающемуся справа транспортному средству, вследствие чего столкнулась с автомобилем «Ваз», под управлением водителя 1979 года рождения.После удара отечественный автомобиль отбросило вправо, в результате чего произошел наезд на мужчину 1964 года рождения. В результате ДТП пострадали двое: пассажирка автомобиля «Ваз», ей было назначено амбулаторное лечение и проходящий мимо пешеход, он был доставлен в больницу, а позже отпущен домой, сообщает облМВД.