В Самаре устраняли крупную утечку холодной воды на ул. Гагарина

58

В 17:40 18 ноября 2019 г. в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 900 мм (сети ООО «Самарские коммунальные системы») по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гагарина, возле дома № 18.О происшествии оповещены Ф и ТП РСЧС г.о. Самара и Самарской области.Установлено что, произошла утечка на трубопроводе диаметром 900 мм. На время проведения работ было приостановлено водоснабжение потребителей 70 многоквартирных жилых домов с населением 9870 человек (в том числе 970 детей и 10 маломобильных граждан под контролем родственников и социальных служб), 4 социально-значимых объекта (3 детский сада, 1 школа).Население, проживающее в домах, попавших в зону отключения, оповещалось через управляющие компании путем подворового обхода и расклейки объявлений.Для обеспечения населения питьевой водой выставлялись 3 бойлера по адресам: ул. Гагарина, д.25, ул. Мориса Тореза, д. 3 и ул. Мориса Тореза, д. 34.Ремонтные работы проводились силами ООО «СКС»В 05 час. 25 мин. 19.11.2019 г. водоснабжение потребителей полностью восстановлено по штатной схеме.К ликвидации происшествия привлекались 23 человека, 10 ед. техники, от МЧС России 2 человека, 1 единица техники.Дополнительная информация уточняется, сообщаети облМЧС.