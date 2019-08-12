В Самаре уничтожено почти 100 кг красной икры

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Управлением Россельхознадзора по Самарской области было вынесено Постановление об административном правонарушении в отношении физического лица, осуществившего завоз на территорию Самары партии морепродуктов. Совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности еще в июне 2019 года были задержаны и изъяты у предпринимателя 31 кг речных раков и 95 кг красной зернистой икры и свежемороженых морских гребешков – без каких-либо ветеринарных сопроводительных документов.По существующему законодательству, вся партия морских и речных продуктов были утилизированы в присутствии надзорных ведомств. Предпринимателю за нарушение ветеринарного законодательства грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, сообщает ведомство.