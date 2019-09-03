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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре у одного из домов на Советской Армии нашли тело подростка

3 сентября 2019 09:39
98
В Самаре у одного из домов на Советской Армии нашли тело подростка
На место ЧП выезжали следователи.

Поздним вечером в понедельник, 2 сентября, в столице региона погиб несовершеннолетний. Его тело нашли у одного из домов на улице Советской Армии.

— По предварительным данным, мальчик 2004 года совершил суицид, — рассказал 63.RU источник в правоохранительных структурах региона.

На место происшествия выезжали следователи. Им предстоит выяснить все детали инцидента.
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