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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре тушили пожар в квартире на улице Советской

1 сентября 2019 12:21
115
В Самаре тушили пожар в квартире на улице Советской
Пламя распространилось на 20 квадратных метров.

В субботу, 31 августа, в Самаре на улице Советской произошёл пожар. О происшествии сообщили очевидцы.

— Горел балкон на четвёртом этаже девятиэтажки по адресу Советская, 10. Пожар начался около 18:00 или чуть раньше, — рассказал один из свидетелей происшествия.
— Сообщение о пожаре в Кировском районе поступило в 18:01, в квартире № 18 горели домашние вещи. Площадь огня составила 20 квадратных метров, — сообщили 63.RU в ГУ МЧС России по Самарской области.

Квартиру тушили 13 пожарных с помощью 4 единиц техники. Полностью ликвидировали огонь в 18:18. К счастью, никто не пострадал, пишет 63.ру.

Фото: читатель 63.RU
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