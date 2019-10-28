В Самаре столкнулись грузовик МАН и иномарка
28 октября 2019 12:33
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ДТП произошло в Самаре 27 октября. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», двигался по Московскому шоссе со стороны пр. Кирова в направлении ул. Ново-Вокзальная. Во время движения не справился с управлением и допустил наезд на грузовой автомобиль «МАН», под управлением водителя 1972 года рождения, который был припаркован справа по ходу движения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Датсун», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
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