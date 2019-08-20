В Самаре столкнулись две иномарки, пострадал человек

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ДТП произошло в Самаре 19 августа.мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Пежо» двигался по ул. Енисейкая со стороны ул. Юбилейная в направлении ул. Советская. По предварительной версии полицейских, водитель не уступил дорогу транспортному средству, в результате чего столкнулся с автомобилем «Рено», под управлением водителя 1992 года рождения. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено», его доставили в больницу после чего отпустили домой, сообщает облМВД.