В Самаре столкнулись автобус и легковушка, пострадал ребенок

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В Железнодорожном районе Самары на ул. Белогородской утром в понедельник, 5 августа, произошло ДТП с участием общественного транспорта. К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники.По прибытии на место установлено, что произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля.В результате ДТП пострадала девочка 2013 года рождения, пассажирка автобуса.Госпитализирована в СОКБ им. В.Д. Середавина.Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС.Причина ДТП устанавливается.