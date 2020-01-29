В Самаре сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с роженицей до больницы

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В пятом часу утра инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре лейтенанты полиции Фёдор Роенко и Антон Игонин несли службу на 23-м километре Московского шоссе. До конца дежурства оставалось несколько часов, когда рядом резко затормозила легковушка. Взволнованный водитель подбежал к офицерам и сказал, что у его беременной жены, находившейся в салоне, начались схватки. Попросил помочь.Полицейские сразу передали дежурному сообщение о случившемся. Эмоционального мужчину успокоили и подбодрили. А затем, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебной машине, выбрав самый короткий и безопасный путь, сопроводили автомобиль с роженицей до больницы.Уже через четверть часа женщина оказалась под опекой врачей. Вскоре появился на свет и малыш. Мальчика назвали Артёмом.К слову, инспектор ДПС Федор Роенко дважды с мигалкой доставлял рожениц до роддома.- В марте прошлого года во время моего дежурства также обратилась семья, следовавшая из Большой Глушицы. Как сейчас помню, это было в 7 утра. У женщины в пути уже начались роды. И тогда мы успели домчать до роддома до появления на свет девочки, - вспоминает инспектор ДПС.Полицейские признались, что теперь чувствуют ответственность за маленького Артёма. На днях они пришли на выписку к маме и её сыну. Офицеры преподнесли новорождённому подарок: удерживающее кресло для безопасной перевозки ребёнка в салоне автомобиля.Пока малыш спокойно спал, новоиспечённые родители Алина и Андрей пообщались с полицейскими, поблагодарили их за помощь, за умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанные их семье. Сотрудники ДПС пожелали супругам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, удачи на дорогах.Как отметили врачи, благодаря тому, что роженица была своевременно доставлена в медицинское учреждение, её здоровью и малышу ничего не угрожало, сообщает облМВД.