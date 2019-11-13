В Самаре сотрудник налоговой службы подозревается в посредничестве во взяточничестве

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Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 УФНС России по Самарской области.По версии следствия, 6 ноября 2019 года, подозреваемый, используя свое служебное положение, получил от представителя ООО часть взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей и муляжа денежных средств на сумму 200 тысяч рублей для дальнейшего предложения посредничества во взяточничестве должностным лицам УФНС России, за незаконные действия, выразившиеся в незаконной перерегистрации на налоговом учете Общества с территории города Тольятти на территорию города Москвы, а также незаконной смене директора указанной организации на лицо с иностранным гражданством. Незаконные действия подозреваемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.