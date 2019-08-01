В Самаре составили два протокола о мелком хулиганстве на борту воздушных судов

115

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в отношении двух авиапассажиров составлены протоколы об административном правонарушении.В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Самары Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что требуется присутствие полицейских на борту авиалайнера сообщением «Душанбе – Самара».По прибытии наряда полиции установлено, что 40-летний мужчина, житель г. Санкт-Петербурга, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна, нарушал общественный порядок во время полета, выражался нецензурной бранью, ходил по салону во время снижения судна, мешал пассажирам и на замечания бортпроводников не реагировал.Нарушитель был доставлен в линейный отдел полиции, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).Кроме того, сотрудники транспортной полиции были вызваны капитаном воздушного судна на борт авиарейса сообщением «Москва – Самара». На месте сотрудниками транспортной полиции установлено, что 48-летний житель Самарской области, также нарушал правила поведения на борту, нецензурно выражался, размахивал руками, на неоднократные замечания не реагировал, проявляя явное неуважение к обществу. У мужчины возник словесный конфликт с женщиной, сидящей на соседнем с ним месте, из-за того, что он хотел лететь рядом со своим знакомым.В отношении гражданина был также составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).На нарушителей наложены штрафы в размере 1500 рублей и 500 рублей соответственно.