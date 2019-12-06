В Самаре расследуют уголовное дело о протекающих крышах
6 декабря 2019 13:07
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Как сообщалось ранее, 1 ноября 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в городе Самаре десятках многоквартирных домов протекает крыша. Одна из жительниц города сообщает, что крыши начали протекать в марте 2019 гоа, но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, сотрудники муниципальных органов города Самары ремонт кровли не выполнили.
Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены по Поручению Председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
В ходе проведения проверки установлено, что 1 августа 2017 года работники ООО УК «ПЖРТ № 11» ненадлежащим образом оказывали услуги собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 9 по улице Краснодонской в городе Самаре по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания, в результате чего на крыше и кровле дома появились значительные дефекты и повреждения, которые привели к протеканию кровли и, как следствие, образованию факторов, угрожающих жизни и здоровья потребителей (жителям домов, иным гражданам).
По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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