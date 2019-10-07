В Самаре проверят нарушения ПДД кортежем блогера из Москвы
7 октября 2019 10:45
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Самарские полицейские начали проверку из-за массового нарушения ПДД. Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как по городу проносится кортеж машин, нарушая множество правил дорожного движения. На Волжском проспекте дорогие иномарки, включая "Гелендваген", выезжали на полосу встречного движения, подрезали друг друга, пересекали двойную сплошную и так далее.
Самарцы начали жаловаться под видеороликами на поведение московского гостя. Видео уже посмотрели и в полиции, пишет "Волжская коммуна".
"Мы проводим проверку по факту публикации в социальной сети о массовом нарушении ПДД на Волжском проспекте в Самаре. По результатам проверки будут принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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